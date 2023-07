Melanie Griffiths Antonio-Tattoo ist Geschichte

Melanie Griffith (65) hat ihr Liebes-Tattoo mit dem Namen ihres Ex-Mannes Antonio Banderas (62) endgültig überdeckt. Auf dem rechten Oberarm der Schauspielerin prangen nun die Namen ihrer vier Kinder. 1998 liess sich die Schauspielerin an dieser Stelle, den Namen Antonio in einem Herz verewigen. Am Montag wurde die Darstellerin mit einem neuen Tattoo fotografiert, das US-Klatschportal «TMZ» zeigt die Bilder ihres überarbeiteten Körperschmucks.