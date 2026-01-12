Melanie Müller auch in zweiter Instanz wegen Hitlergruss verurteilt

Der Vorwurf wiegt schwer: Bei einem Konzert in der Nacht vom 17. auf den 18. September 2022 in Leipzig soll die frühere RTL–Dschungelkönigin mehrfach den Hitlergruss gezeigt haben. Das Gericht wertete strafmildernd, dass Müller an jenem Abend alkoholbedingt enthemmt gewesen sei, heisst es in Medienberichten. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert und argumentiert, die Armbewegung sei seit Jahren Teil ihrer Auftritte gewesen – etwa zum Schlachtruf «Zicke Zacke, Zicke Zacke, hoi, hoi, hoi». Das Gericht folgte dieser Darstellung jedoch nicht.