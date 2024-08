Melanie Müller im «Hitlergruss»-Prozess zu Geldstrafe verurteilt

Das Amtsgericht in Leipzig hat das Urteil im Hitlergruss–Prozess gegen Partysängerin Melanie Müller (36) gefällt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verhängte der Richter am Freitag (23. August) eine Geldstrafe in Höhe von 160 Tagessätzen zu je 500 Euro gegen Müller – insgesamt also eine Summe von 80.000 Euro. Das Urteil beinhalte auch ein Drogendelikt aus dem vergangenen Jahr, heisst es weiter.