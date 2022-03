Melinda French Gates spricht über ihre gescheiterte Ehe

In dem Gespräch in der TV-Show «CBS Mornings» , das am Donnerstag ausgestrahlt wird, sagt Gates, dass es nicht einen bestimmten Moment gegeben habe, der zu der Trennung geführt habe. Mit der Affäre, die Bill Gates vor 20 Jahren mit einer Mitarbeiterin geführt hatte, soll die Scheidung nichts zu tun gehabt haben. «Ich glaube an Vergebung, daher dachte ich, wir hätten uns da grösstenteils durchgearbeitet», so Melinda.