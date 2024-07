Melissa Khalaj: «Ich probiere gerne Beauty-Trends aus»

Liebe Melissa, Sie sind ein echter Stammgast auf der Fashion Week. Würden Sie gerne selbst mal auf dem Catwalk mitlaufen?

Melissa Khalaj: Ich liebe die Fashion Weeks auf der ganzen Welt, konsumiere tatsächlich den Content auf Social Media und liebe das gesamte Geschehen drumherum. Wer sitzt in den Front Rows? Was haben die Gäste an? Was passiert auf den After–Show–Partys? Selbst bei einer Fashion Show mitzulaufen, wäre der absolute Wahnsinn. Ich finde es total beeindruckend, mit welcher Disziplin die Models Mode auf den Catwalk bringen und bin fasziniert davon, wie unterschiedlich jedes Jahr die Shows von neu auf inszeniert werden.