Melissa McCarthy überrascht mit deutlich schlankerer Figur

Lange sei sie mit ihrem Körper unzufrieden gewesen, egal welche Konfektionsgrösse sie trug. «Ich habe schon jede Kleidergrösse der Welt getragen. In meinen Zwanzigern war ich teilweise in Topform, aber ich wusste das nicht zu schätzen», sagte sie «Us Weekly». Inzwischen habe sich ihr Blick auf sich selbst verändert. «Jetzt habe ich das Gefühl, zwei grossartige Kinder und den traumhaftesten Ehemann der Welt zu haben, und alles andere ist einfach ein laufender Prozess.»