Melissa McCarthy überrascht mit deutlich schlankerer Figur

Melissa McCarthy (55) sorgt mit einem TV–Auftritt für Aufsehen. In der aktuellen Ausgabe von «Saturday Night Live» zeigte sich die Schauspielerin in einem schwarzen Samt–Einteiler – und wirkte deutlich schlanker als zuvor. Schon bei mehreren Red–Carpet–Auftritten in den vergangenen Monaten war ihre Veränderung aufgefallen.
Melissa McCarthy testete radikale Flüssigdiät
Den jetzigen Gewichtsverlust liess McCarthy bislang unkommentiert. In der Vergangenheit hatte sie jedoch mehrfach offen über ihr Gewicht gesprochen. Dem US–Magazin «People» verriet sie 2011 Berichten zufolge, dass sie 2003 eine viermonatige Flüssigdiät ausprobiert und etwa 31 Kilo abgenommen habe. Nur 500 Kalorien nahm sie täglich zu sich. «Das würde ich nie wieder tun», betonte der «Gilmore Girls»–Star. «Die Hälfte der Zeit fühlte ich mich ausgehungert und verrückt.»
Lange sei sie mit ihrem Körper unzufrieden gewesen, egal welche Konfektionsgrösse sie trug. «Ich habe schon jede Kleidergrösse der Welt getragen. In meinen Zwanzigern war ich teilweise in Topform, aber ich wusste das nicht zu schätzen», sagte sie «Us Weekly». Inzwischen habe sich ihr Blick auf sich selbst verändert. «Jetzt habe ich das Gefühl, zwei grossartige Kinder und den traumhaftesten Ehemann der Welt zu haben, und alles andere ist einfach ein laufender Prozess.»
Auch in der Sendung «CBS Mornings» beschrieb sie diesen Wandel. «Ich habe mir schliesslich gesagt: ‹Oh, um Gottes willen, hör auf, dir darüber Gedanken zu machen› – und das war vielleicht das Beste, was ich je getan habe», erzählte sie. Sie habe aufgehört, «alles zu überanalysieren, zu überdenken und zu übertreiben».