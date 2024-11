Menderes Bagci wird 40: Der ewige «DSDS»-Kandidat

Doch der Auftritt in der Castingshow blieb sein jährliches Highlight. Fünfmal von 19 Teilnahmen schaffte Menderes es bisher in den Recall. Seine Stimme habe sich verbessert, betonte Bohlen. Menderes brachte mehrere Singles heraus und zum 20. «DSDS»–Jubiläum folgte 2023 sein erstes Album «Sieger der Herzen» – natürlich mit Songs aus dem «DSDS»–Universum. Er habe kontinuierlich an sich und seiner Stimme gearbeitet, sagte Menderes dem Sendern «n–tv». «Aber ich denke auch, ich habe noch viel Potenzial in mir und nach oben ist noch sehr viel Luft. Der Weg ist das Ziel – und ich kann noch mehr erreichen.»