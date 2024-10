Nach Netflix-Serie «Monster»

Menendez-Brüder werden zum Halloween-Kostümtrend

Durch die Netflix–Serie «Monster» ist der Fall von Lyle und Erik Menendez derzeit wieder in aller Munde. Der Look der Brüder, die wegen des Mordes an ihren Eltern verurteilt sind, wird nun sogar zum Trend bei Halloween–Kostümen.