«Menschen, Bilder, Emotionen» bei RTL: Die TV-Jahresrückblicke 2024

Markus Lanz – Das Jahr 2024

«Markus Lanz – Das Jahr 2024» wird am Donnerstag, dem 19. Dezember, um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Moderator Markus Lanz (55) wird in der rund zweistündigen Sendung erneut mit Stars und nicht–prominenten Gästen auf die Themen des Jahres blicken. Mit Einspielfilmen werden die Gäste und die Themen des Abends präsentiert und näher beleuchtet. Es sollen Menschen und ihre Geschichten in den Mittelpunkt gerückt werden, um «zu erklären und zu hinterfragen, was in Gesellschaft, Politik, Film, Musik und Sport bewegt hat», geht aus der Ankündigung hervor.