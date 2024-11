«Menschen, Bilder, Emotionen»: Diese Promis sind 2024 dabei

Rückblick von Hape Kerkeling

Nur zwei Tage vor der Live–Sendung feiert Hape Kerkeling (59) seinen 60. Geburtstag. In «2024! Menschen, Bilder, Emotionen» will der Entertainer über den Beginn seiner TV–Karriere und sein Comeback als Kunstfigur Horst Schlämmer sprechen. Mit einer Niederlage, aber viel Aufmerksamkeit in der TV–Landschaft feierte auch Stefan Raab (58) im September sein Comeback. Dabei unterlag der Entertainer erneut im Boxring gegen Regina Halmich (48), worüber die frühere Weltmeisterin im Studio mit Steffen Hallaschka sprechen wird.