Mermaid Eyes: Der schönste Augen-Make-up-Trend des Sommers

Meerjungfrauen–Vibes für jeden Tag

Mermaid Eyes spielen mit Licht und Farbe. Die Basis bildet ein weicher Lidstrich entlang des Wimpernkranzes in Schwarz oder Dunkelbraun – das sorgt für Definition und Tiefe. Darüber kommt flüssiger Lidschatten in changierenden Tönen wie kühlem Silber oder warmem Gold. Die glänzende Textur verleiht dem Look einen frischen, fast feuchten Effekt, der perfekt zum Sommer passt. Für das schimmernde Finish eignen sich flüssige oder gelartige Lidschatten mit Perlmutt– und Glanzpartikeln.