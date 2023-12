Merry Christmas: Weihnachtstraditionen weltweit

Spanien: Zwei Tage vor und zwölf Tage nach Heiligabend

In Spanien fiebern Freunde, ganze Familien und Dörfer gespannt auf die jährliche Ziehung der Weihnachtslotterie «El Gordo» hin, die Millionengewinne verspricht. Sie gilt als die älteste Lotterie der Welt und findet auch in Deutschland immer grösseren Anklang. Gewöhnlich werden die Gewinnzahlen vor dem eigentlichen Weihnachtsfest, bereits am 22. Dezember, verkündet. Die Ziehung dauert mehr als drei Stunden. Anders als in vielen Ländern gibt es in Spanien ausserdem keinen Weihnachtsmann. Die Geschenke erhalten Kinder stattdessen am 6. Januar von den Reyes Magos, den Heiligen Drei Königen. In Spanien müssen Kinder wie Erwachsene also zwölf Tage länger auf ihre Geschenke warten.