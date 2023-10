Merry Hitmas! Cher präsentiert ihr erstes Weihnachtsalbum «Christmas»

Als besonderes Highlight wird ein Duett des Klassikers «What Christmas Means To Me» mit Stevie Wonder angekündigt. In einem Statement der Sängerin heisst es dazu: «Jedes Mal, wenn ich diese Mundharmonika höre, bin ich wieder eine Teenagerin. Diesen Song mit Stevie aufzunehmen ... dadurch geht für mich ein persönlicher Traum in Erfüllung.»