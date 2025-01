Meryem Moutaoukkil: Mehr als nur Emilio Sakrayas Mama

Gemeinsam vor der Kamera

«Ich bin unglaublich stolz auf meine Söhne und bewundere, mit welcher Stärke, Kreativität und Ausdauer sie ihren Weg in der Öffentlichkeit gehen.» Ihr ältester Sohn Emilio begann seine beeindruckende Karriere schon in jungen Jahren. Seine erste bedeutende Rolle spielte er 2010 als junger Bushido (46) im Film «Zeiten ändern dich». In Fatih Akins (51) «Rheingold» und Til Schweigers (61) «Die Rettung der uns bekannten Welt» stand er gemeinsam mit seiner Mutter vor der Kamera.