Meryl Streep erhält Ehrenpalme in Cannes

Eröffnet wird das diesjährige Festival mit dem Film «The Second Act» von Quentin Dupieux (50), in dem unter anderem Lea Seydoux (38) und Louis Garrel (40) zu sehen sind. Die Eröffnungs– und Abschlusszeremonien werden von Camille Cottin (45) moderiert, die ihren Durchbruch in «Call My Agent!» feierte und unter anderem in «House of Gucci» mitspielte. «Barbie»–Regisseurin Greta Gerwig (40) ist dieses Jahr Vorsitzende der Jury.