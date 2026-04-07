Meryl Streep und Anna Wintour posieren für legendäres «Vogue»-Cover

Auf die Frage von Greta Gerwig, ob sie die Rollen im echten Leben tauschen könnten, reagierten beide mit Humor. Während Wintour trocken feststellt, sie sei «absolut talentfrei» für die Bühne oder die Leinwand, zeigt Streep Respekt vor dem modischen Alltag der Chefin: «Ich hätte schreckliche Angst vor den Schuhen. Jeden Tag, wow, alles so perfekt zusammenzustellen.» Dennoch reize sie der Gedanke, mit jungen Talenten zu arbeiten und «Ideen im Fluss zu halten».