Meryl Streep und Martin Short: Mehr als nur Freundschaft?

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass die Hollywoodstars ein Paar sein sollen. Im Januar 2024 hatte der Schauspieler und Komiker dann von einem Sprecher dem US–Magazin «People» ausrichten lassen, dass die beiden «nur sehr gute Freunde» seien und «nicht mehr». Die Chemie der beiden sollte aber nicht nur vor den Kameras der Serie «Only Murders in the Building» stimmen. Spekulationen gab es etwa auch im Sommer 2024 erneut, als Streep und Short gemeinsam auf dem roten Teppich abgelichtet wurden. Die beiden hielten sich sogar kurz an der Hand, wie Fotos von der Premiere der vierten Staffel der Serie zeigten.