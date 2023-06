Meryl Streep zeigt sich bereit: Kommt ein weiterer Hollywood-Streik?

Bereit für einen Streik

In der an die Gewerkschaftsführung gesendeten Botschaft erklärten die Stars, dass «ein Streik für so viele unglaubliche Härten mit sich bringt, und niemand will das». Sie seien aber bereit dazu. Die Gruppe nannte das Jahr 2023 einen «beispiellosen Wendepunkt in unserer Branche» und erklärte, was in anderen Jahren als gutes Ergebnis erschien, reiche einfach nicht mehr aus.