«Merz gegen Merz»: Neuer Film mit Frier und Herbst im Mai

Annes Partner Jonas (Nikolaus Benda) nimmt ihre Sorgen um das gemeinsame Event–Management–Unternehmen nicht ernst, was die Spannungen zwischen beiden verstärkt. Sohn Leon (Philip Noah Schwarz) und seine Frau Soraya (Süheyla Ünlü) befinden sich ebenfalls in einer Krise: Soraya konzentriert sich zunehmend auf ihre berufliche Entwicklung, Leon fühlt sich dabei zurückgelassen. Auch das Verhältnis zwischen Erik und Anne steht erneut im Mittelpunkt – auf der Gala lernt Erik neue Seiten seiner Ex–Frau kennen.