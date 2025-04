«Messer»: So wird der neue Wien-«Tatort» mit Bibi und Moritz

Am kommenden Sonntag, dem 13. April ab 20:15 Uhr im Ersten, übernehmen Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 66) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 64) die Ermittlungen im Tötungsdelikt am Chef eines Gourmet–Restaurants. Doch ihre Arbeit wird auch von ihren eigenen privaten Problemen überschattet. Vor allem Bibi hadert mit ihrem Job in der Mordkommission. Moritz scheint dafür nicht der richtige Gesprächspartner zu sein – trotz ihrer Nähe...