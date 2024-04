Messerattacke auf Salman Rushdie: «Ich dachte, ich würde sterben»

Am Boden dachte er über «lächerliche» Dinge nach

«Ich weiss noch, dass ich dachte, ich würde sterben», sagte der 76–Jährige der BBC. Zum Glück habe er sich geirrt. Im August 2022 wurde der Schriftsteller auf offener Bühne in einem Bildungsinstitut im Bundesstaat New York angegriffen, als er sich auf einen Vortrag vorbereitete. Rushdie erinnerte sich, wie der Angreifer «die Treppe hinaufsprintete». Zwölfmal stach der Mann unvermittelt auf ihn ein, unter anderem auch in den Hals und in den Unterleib. «Ich hätte mich nicht wehren können. Ich hätte nicht vor ihm weglaufen können.» Er sei zu Boden gefallen, wo er mit «einer spektakulären Menge Blut» um sich herum lag, schilderte Salman Rushdie. Er habe in dem Moment an «lächerliche» Dinge gedacht. So habe er sich darum gesorgt, dass sein Ralph–Lauren–Anzug ruiniert werde und dass womöglich seine Hausschlüssel verloren gehen könnten.