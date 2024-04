Mesut Özil erklärt Verwandlung: Darum trainert er sich Muskelberge an

Özil beendete 2023 beim Istanbuler Stadtteilverein Basaksehir seine Karriere und zog sich aus dem Fussball–Geschäft komplett zurück. Eine Karriere als Trainer oder Manager kann er sich aktuell auch nur schwer vorstellen: «Man weiss es nie, aber momentan steht das für mich nicht zur Debatte. Ich bin glücklich, so wie die Dinge derzeit sind. Mir ist nicht langweilig und wir werden sehen, wie sich das alles in den nächsten Jahren entwickelt.» Übrigens: In diesem Jahr jährt sich der Triumph der DFB–Elf bei der WM 2014 zum zehnten Mal. Seine Goldmedaille hat Özil an einem offenbar sicheren Ort: «Die Medaille ist in meinem Haus – sehr gut beschützt. Das sind tolle Erinnerungen.»