Met Gala 2024: Alles Wissenswerte rund um die Fashion-Oscars

Darum geht es in «The Garden of Time» von Ballard

Graf Axel und seine Frau leben in einer prächtigen Villa mit einem weitläufigen, ummauerten Anwesen. Eine Wiese aus glasartigen «Zeitblumen» umgibt die Villa, während weit in der Ferne, ein wütender Mob immer näher rückt. Jeden Tag pflückt Axel den Kopf einer Zeitblume, dreht die Stunden zurück und stellt die Ruhe wieder her, bis es keine Blumen mehr gibt – eine Unvermeidlichkeit, die auf den wenigen Seiten der Geschichte eine grosse Rolle spielt. Schliesslich stürmt die Menge die Mauer und findet dort eine heruntergekommene Villa und zwei Steinstatuen des Grafen und der Gräfin vor. Die Themen Verfall, Ruin, Schönheit und Zerbrechlichkeit stehen in der Kurzgeschichte im Vordergrund und in direktem Zusammenhang mit dem Thema «Dornröschen».