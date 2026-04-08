Met Gala 2026: Die Details zum Mode-Event des Jahres

Star–Trio als Gastgeber

Bei den Co–Hosts setzt die Met Gala 2026 auf weltberühmte Namen aus unterschiedlichen Bereichen: Beyoncé, Nicole Kidman und Venus Williams werden gemeinsam mit der unvermeidlichen Anna Wintour als Gastgeberinnen des Abends fungieren. Für Superstar Beyoncé ist es nach langer Pause ein Comeback in dieser Funktion, zuletzt war sie 2013 Co–Host. Schauspielerin Kidman übernimmt die Aufgabe zum dritten Mal, Tennisstar Williams dagegen zum ersten Mal überhaupt.