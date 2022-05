US-Model Gigi Hadid (27) war einer der ganz grossen Hingucker auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art (Met) am Montagabend in New York. Zur diesjährigen Met Gala zum Motto «In America: An Anthology of Fashion» erschien sie in einem knallengen, weinroten Latex-Jumpsuit mit Korsett von Versace. Dazu kombinierte sie einen voluminösen und majestätisch wirkenden Daunenmantel in derselben Farbe.