Meta AI auch in der EU: Alle Infos zum neuen KI-Assistenten

Wie User auf Meta AI Zugriff haben

Meta AI lässt sich über ein blaues, rundes Symbol in den Meta–Apps aufrufen. Nutzer können dann direkt mit dem KI–Assistenten chatten. In WhatsApp ist Meta AI bereits in bestehenden Chats mit anderen Personen nutzbar – dazu genügt es, «@Meta AI» gefolgt von der gewünschten Anfrage einzugeben. In anderen Apps wie Facebook und Instagram ist Meta AI derzeit nur als eigenständiger Chat verfügbar, die Integration in laufende Unterhaltungen soll dort aber bald folgen.