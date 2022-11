Metallic-Nuancen peppen jetzt die Wintergarderobe auf

Egal ob Pailletten oder Metallic-Mesh: Hauptsache es glitzert! Trudeln in dieser Winter-Saison Einladungen zu Partys ins Haus, müssen wir nicht lange überlegen, was wir am besten anziehen. Metallic-Nuancen peppen im Winter 2022 unsere Garderobe auf. Damit ist man bereit für jede Tanzfläche. Die modebewussten Stars haben den Look natürlich bereits längst für sich entdeckt.