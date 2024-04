Metallica-Frontmann James Hetfield trägt Lemmys Asche unter der Haut

Lemmy– und Metallica–Fans sind begeistert

Auf dem offiziellen Instagram–Account von Metallica teilte Hetfield am 17. März ein Bild seines neuen Tattoos mit den über elf Millionen Followern der US–amerikanischen Metal–Band. «Ein Gruss an meinen Freund und meine Inspiration, Mr. Lemmy Kilmister. Ohne ihn gäbe es Metallica nicht», schreibt Hetfield zu dem Foto, und fügt hinzu: «Schwarze Tinte gemischt mit einer Prise seiner Einäscherungsasche, die mir so gnädig gegeben wurde.»