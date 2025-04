Metallica ruft Fans vor Konzert zur Blutspende auf

Die Blutspende–Aktion wird im April, Mai und Juni in Städten wie Nashville, Philadelphia, Atlanta und Denver möglich sein. In einigen Locations wird das Blut sogar in der Konzerthalle abgenommen, während die Crew die Bühne aufbaut, wie es auf der Webseite des Roten Kreuzes heisst. Dort könnten Interessierte auch Termine für die Blutspende reservieren.