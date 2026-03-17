Metallica-Sänger James Hetfield macht Heiratsantrag unter Wasser

Auf dem offiziellen Instagram–Account von Metallica ist ein Bild der Aktion zu sehen. Adriana Gillett hält darauf eine Schatulle mit einem Ring in der rechten Hand. Mit linken reckt sie den Daumen nach oben. «Sie hat ja gesagt!», steht neben dem Foto. Die Fans von Metallica freuen sich und posten Songtitel der Band, die sie in Anspielungen auf eine Hochzeit umgedichtet haben («For whom the wedding bells toll»).