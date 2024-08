Metastasenfrei: Patrice Aminati teilt emotionalen Post

Freude unter Vorbehalt

Trotz der positiven Nachrichten wolle sich die junge Mutter nicht in einen Freudentaumel stürzen. «Eineinhalb Jahre schüttelt man nicht so ab. Eineinhalb Jahre Therapien, die nur schmerzhaft, aber nicht heilend waren, Diagnosen, die Hiobsbotschaften glichen, Schmerzen Stufe 9, unfassbare Ängste, grausame schlaflose Nächte oder Albträume...», gibt Aminati einen ehrlichen Einblick in ihren Leidensweg.