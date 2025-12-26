Mette-Marit bricht ihr Schweigen über den Skandal um Sohn Marius

Seit rund einem Jahr stehen die Vorwürfe gegen Marius Borg Høiby nun schon im Raum. Darunter neben mutmasslicher Vergewaltigung auch die Anschuldigung der Körperverletzung und der häuslichen Gewalt. Warum also wartete Mette–Marit bis jetzt mit ihrem Statement? Auch hierzu liefert sie im Zuge von «Das Jahr mit der Königsfamilie» eine Antwort: «Wir waren stets der Ansicht, dass diese Angelegenheit vor Gericht geklärt werden muss. Dort gehört sie hin. Und wir wollen uns weder mit dem Fall selbst noch mit privaten Angelegenheiten befassen, bevor er nicht vor Gericht verhandelt wurde.»