Mette-Marit: Ergreifender Tränen-Auftritt im Seniorenheim

Am 17. Dezember besuchte die Schwiegertochter von König Harald (87) mit ihrem Ehemann Haakon (51) ein weihnachtliches Konzert in einem Seniorenheim in Asker. Das Wohn– und Pflegezentrum Risenga liegt in unmittelbarer Nähe zu Gut Skaugum, der Residenz des Kronprinzenpaares. Als das norwegische Weihnachtslied «En stjerne skinner i natt» (dt.: «Heute Abend scheint ein Stern») dargeboten wurde, rührte es sie zu Tränen.