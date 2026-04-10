Mette-Marit mit Sauerstoffgerät bei Empfang für Paralympics-Athleten

Neben den gesundheitlichen Sorgen dürften die vergangenen Wochen aber auch anderweitig belastend für Mette–Marit gewesen sein. In den Schlagzeilen war sie zuletzt verstärkt für ihre Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019), mit dem sie über mehrere Jahre in Kontakt stand. Zudem steht sie wegen des Prozesses gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby (29), der unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt ist, unter Druck. Der Prozess ist abgeschlossen, ein Urteil steht aus.