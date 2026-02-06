Mette-Marit und Haakon besuchen Marius im Gefängnis

«Ich finde es unglaublich schwierig, vor so vielen Menschen zu sprechen», begann Høiby am Mittwoch um 12:45 Uhr seine Aussage vor Gericht. Er muss sich wegen 38 Straftaten verantworten, darunter vier Fälle von mutmasslicher Vergewaltigung. Unter Tränen fuhr er laut der norwegischen Zeitung «Verdens Gang» mit seiner Aussage fort: «Ich werde seit meinem dritten Lebensjahr von der Presse verfolgt, schikaniert und gequält. Dass sie nun in diesem Gerichtssaal sitzen müssen, finde ich absolut entsetzlich.»