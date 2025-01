Mette-Marit und Haakon mit Sohn Sverre Magnus beim Skitraining

Hoher Besuch im Skizentrum in Lommedalen: Kronprinzessin Mette–Marit (51) ist zusammen mit ihrem Ehemann, Kronprinz Haakon von Norwegen (51), und dem gemeinsamen Sohn, Prinz Sverre Magnus (19), in die norwegische Ortschaft gereist, um dort an einem besonderen Training teilzunehmen. Die Royals waren aber nicht nur gekommen, um sich im Slalom zu versuchen, wie Bilder vom Mittwoch (22. Januar) zeigen.