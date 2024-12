Mette-Marit und Tochter Ingrid besuchen Kinderkrankenhaus

Die norwegische Kronprinzessin Mette–Marit (51) und ihre Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (20) haben am Freitag (13. Dezember) gemeinsam das Universitätskrankenhaus in Drammen besucht. Der Besuch fand am Lucia–Tag statt, einem wichtigen Festtag in Skandinavien. Die beiden Royals wurden von Kindergartenkindern in Lucia–Kostümen mit dem traditionellen Lucia–Lied begrüsst.