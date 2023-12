Mette-Marit von Norwegen fehlt bei ersten Weihnachtsfeierlichkeiten

Nur fünf statt sechs Royals auf dem Weihnachtsfoto

Nachdem das Weihnachtsfoto im vergangenen Jahr ganz ausgefallen war, weil König Harald V. (86) erkrankt war, konnte es auch in diesem Jahr nicht in traditioneller Form aufgenommen werden. Denn mit der Frau von Kronprinz Haakon (50) fehlt ein wichtiger Teil der Königsfamilie. Fotografiert wurden die Royals in ihrer Residenz am Voksenkollen in Oslo. «Frohe Weihnachten an alle von der königlichen Familie», hiess es zu dem Bild, das am Donnerstag auf der Instagram–Seite des Palastes veröffentlicht wurde. «Leider konnte die Kronprinzessin wegen Covid nicht teilnehmen.»