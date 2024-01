Mette-Marit von Norwegen: Geschockt nach Treffen mit Gaza-Helfern

Zu Tränen gerührt: Die norwegische Kronprinzessin Mette–Marit (50) hat sich während ihres Aufenthalts in Kairo mit Hilfsarbeitern aus dem Gazastreifen getroffen. Dem öffentlich–rechtlichen Rundfunk in Norwegen NRK zufolge fand das Treffen, an dem auch der norwegische Aussenminister Espen Barth Eide (59) teilgenommen habe, am Donnerstagmorgen statt. «Die Geschichten, die wir gehört haben, sind gelinde gesagt schockierend», sagte Mette–Marit nach der Zusammenkunft.