Mette-Marit von Norwegen: Kurz nach Berlin-Besuch krankgeschrieben

Sorge um die norwegische Kronprinzessin Mette–Marit (51): Wie der Palast am Mittwoch (23. Oktober) in einem Statement auf der königlichen Webseite erklärt, ist die Ehefrau von Kronprinz Haakon (51) krankgeschrieben. Die Nachricht folgt kurz nachdem das norwegische Royal–Paar von einem Aufenthalt in Berlin zurückgekehrt ist.