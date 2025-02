Mia Farrow wird 80: Kultfilme und Familiendramen

Karrierestart in Seifenoper

Ihre Hollywood–Laufbahn startete Mia Farrow im Alter von 19 Jahren in dem Kriegsdrama «Schüsse in Bantasi» (1965) an der Seite von Oscarpreisträger Richard Attenborough (1923–2014). Zu nationaler Berühmtheit brachte sie es jedoch zwischen 1964 und 1966 mit einer Rolle in der Seifenoper «Peyton Place», die in den USA von einem Millionenpublikum verfolgt wurde. 1965 wurde ihr für diese Rolle prompt ein Golden Globe in der Kategorie «Beste Nachwuchsdarstellerin» verliehen.