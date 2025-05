Mia Threapleton: Mama Kate Winslet hielt ihr bei Sexszene die Augen zu

Mutter Kate schaut ihre eigenen Filme nicht gern

Die berühmte Liebesszene zwischen Rose (Kate Winslet) und Jack (Leonardo DiCaprio) in einem Auto im Unterdeck des legendären Luxusdampfers mit den beschlagenen Fenstern gehört zu den ikonischsten Momenten der Filmgeschichte. Für die kleine Mia war es damals jedoch ein ziemlich verstörender Moment – nicht nur wegen des Inhalts, sondern auch wegen der Geräuschkulisse mit den leidenschaftlichen Küssen und dem romantischen Soundtrack «My Heart Will Go On» im Hintergrund.