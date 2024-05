Micaela Schäfer ist Single: «Wieder auf dem Markt»

Micaela Schäfer ist in vielen Bereichen tätig, aber vor allem als Nackt– und Erotikmodel sowie TV–Gesicht bekannt. Ihre Fernsehkarriere startete sie mit einer Teilnahme an der ersten Staffel von «Germany's next Topmodel», in der sie den achten Platz belegte. Zu weiteren Stationen der gebürtigen Leipzigerin gehören unter anderem auch das Dschungelcamp und «Promi Big Brother».