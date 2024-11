«Micha denkt gross» im Free-TV: Impro-Komödie über Wassermangel

Darum geht's in «Micha denkt gross»

Micha (Charly Hübner, 51) hat seine Heimatgemeinde, das fiktive ostdeutsche Dorf Klein–Schappleben in Sachsen–Anhalt, früh verlassen, um in Berlin ein erfolgreiches Gaming–Startup zu gründen. Nach dem Misserfolg einer zweiten Neugründung und dem Kampf gegen ein Burnout möchte der «Visionär und Founder» nun auf dem Land einen Neuanfang wagen. Im Rahmen einer Bürgerversammlung präsentiert Micha seine Pläne zur Umwandlung des alten Hotels seiner verstorbenen Eltern in ein Luxuswellnesshotel, das «Arbeit, Kreativität, Genuss und Happyness» vereinen soll.