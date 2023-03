US-Schauspieler Michael B. Jordan (36, «Creed III - Rocky's Legacy») ist mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt worden. In einem kobaltblauen Anzug enthüllte er am Mittwoch seine Plakette. Als der Filmstar sich darauf vorbereitete, eine der höchsten Auszeichnungen in der Unterhaltungsindustrie zu erhalten, strahlte er vor Stolz, während seine Freunde, Schauspieler Jonathan Majors (33) und Regisseur und Drehbuchautor Ryan Coogler (36), in herzlichen Reden seine Karriere lobten.