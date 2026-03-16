Michael B. Jordan feiert Oscartriumph in Burgerfiliale

Michael B. Jordan (39) hat endgültig den Olymp erklommen. Der Hollywoodstar ist bei der 98. Verleihung der Academy Awards für seine Doppelrolle im Film «Blood & Sinners» mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet worden. Nach der Gala legte er allerdings einen kurzen Zwischenstopp ein, den man von einem Star seines Kalibers nicht erwarten würde. Jordan feierte seinen Sieg mit einem Abstecher zu In–N–Out–Burger.