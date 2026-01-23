Michael B. Jordan reagiert auf den Oscar-Rekord von «Sinners»

Michael B. Jordan (38) ist für seinen ersten Oscar als Bester Hauptdarsteller nominiert. Der Horrorfilm «Sinners» von Ryan Coogler (39) kam insgesamt auf 16 Nominierungen und stellte damit einen neuen Rekord auf: «Sinners» ist jetzt der Film mit den meisten Oscar–Nominierungen in der Geschichte von Hollywood. Das muss man alles erst mal verarbeiten. Nach den vielen guten Nachrichten des Tages, sprach Michael B. Jordan mit dem «Hollywood Reporter» und versuchte die Neuigkeiten einzuordnen.