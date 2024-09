Michael B. Jordans neues Regieprojekt: «Thomas Crown Affair»-Remake

Patrick McCormick («Elvis») und Marc Toberoff («Bad Boys: Ride or Die») werden neben Michael B. Jordan als Produzenten mit an Bord sein. Alan Trustman, Autor des Originals von 1968, ist ausführender Produzent. Diese Neuauflage ist die mittlerweile dritte Version der romantischen Raubüberfallgeschichte. Im ersten Remake von 1999 waren Pierce Brosnan (71) und Rene Russo (70) in den Hauptrollen zu sehen.