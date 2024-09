Michael Baral: Zu diesem «Lindenstrassen»-Star hat er noch Kontakt

Der im baden–württembergischen Pforzheim geborene Schauspieler Michael Baral (geb. 1981) studierte in München Schauspiel und debütierte in der Folge «Tod in der Walpurgisnacht» (1998) der Krimiserie «Der Bulle von Tölz» (1996 –2009) vor der Kamera. 2001 war er im vielfach ausgezeichneten TV–Dreiteiler «Die Manns – Ein Jahrhundertroman» zu sehen und 2006 in der beliebten Krimikomödienserie «Die Rosenheim–Cops» (seit 2002).